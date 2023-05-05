Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında arbede yaşandı Mustafa Şentop müdahale etti

Ankara'da gerçekleşen KEİPA 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması esnasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimi ortamı gerdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop duruma müdahalede bulunurken, iki ülke yetkililerinin bayrak gerginliği koridorda ise arbede yaşanmasına neden oldu.

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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 30. yıl dönümünde Ankara'da Parlamento Başkanları Zirvesi düzenlendi. Etkinlikte ise bir yılı aşkın süredir savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna tarafları arasında olay çıktı.

Zirvede, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı. Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova, Timofeeva'nın konuşması boyunca koltuğunu boş bıraktı.

Mustafa Şentop: Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam

TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı heyetin bayraklı protestosuna müdahale etti. Toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi. Şentop, "Kime söz verdiysek o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam. Öyle bir niyeti olan varsa dışarı çıksın." ifadesini kullandı.

"Eylem yapmaya kalkılırsa..."

Herkesin görüşünü ve fikrini sözleriyle ortaya koyabildiğini vurgulayan Şentop, "Buna bir mani yok ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar, parlamenter toplantısı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, bu eyleme müsaade etmediğinin altını çizerek, söz vermeden konuşmak isteyenlerin derhal dışarıya çıkmasını istedi.

Öte yandan gerginlik koridorlarda da devam etti. Ukraynalı Milletvekili Oleksandr Marikovsky'ın elindeki Ukrayna bayrağı, Rus delege Valey Stavitsky tarafından bir anda alındı. İki isim birbirine girerken o anlar da kayıt altına alındı.