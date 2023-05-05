Survivor 2023'den bir isim daha elendi! Başarılı yarışmacı adaya veda etti
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Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Cansu, Aziz, Ertuğ ve Barış arasında adaya veda eden isim belli oldu.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı.
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Elemeye kalan Cansu, Aziz, Ertuğ ve Barış arasında SMS oylaması yapıldı.
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Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az oyu alarak yarışmaya veda eden ismi açıkladı.
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Acun Ilıcalı adaya veda eden yarışmacının Barış olduğunu duyurdu.
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