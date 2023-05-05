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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 154 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 790 megavatsaat oldu

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 93 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 965 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 154 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 790 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,42 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,97 ile barajlı hidroelektrik santralleri​​​​​​​ ve yüzde 14,23 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 976 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 612 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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