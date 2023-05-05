Ünlü anketçi Bekir Ağırdır iddiası! Kılıçdaroğlu ilk turda kazanabilir! Meclis, muhalefete geçecek

Ünlü anketçi Bekir Ağırdır'dan seçime günler kala seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken tahminler geldi. "Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanma şansı var. İkinci tura kalırsa yüzde 52-53 oy alacak gibi görünüyor" diyen Bekir Ağırdır, Meclis'te çoğunluğun da bugünkü muhalefetin eline geçeceğini iddia etti. Ağırdır, sonucu henüz karar verememiş yüzde 20'lik seçmenin belirleyeceğini söyledi.

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Araştırmacı Bekir Ağırdır, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili tahminlerini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma şansı olduğunu savunan Bekir Ağırdır, "İkinci tura kalırsa yüzde 52-53 oy alacak gibi görünüyor. Bugünün muhalifleri de yeni Meclis’te çoğunluğu oluşturacak" diye konuştu. İşte Bekir Ağırdır'ın Gazete Oksijen'e verdiği röportajdan satır başları...

Kemal Kılıçdaroğlu birinci bitiriyor

Cumhurbaşkanlığı seçimini muhtemelen Kemal Bey birinci bitiriyor. Kazanıp kazanmaya yetecek mi o birincilik, ondan emin değiliz henüz. Seçmenin bir kısmının Kemal Bey ile Tayyip Bey arasında bocalaması var.

Oyları neredeyse başa baş

İlk turda Kılıçdaroğlu’yla Erdoğan arasındaki oy oranı neredeyse başa baş ama burun farkıyla Kemal Bey önde. Aslında seçmenin yüzde 80’inin oy tercihi artık belli. Kalan yüzde 20’nin ne kadarının sandığa gidip gitmeyeceği önemli.

Yüzde 20 seçimin kaderini belirleyecek

- Gittikleri zaman da her 10 kişiden yedisinin muhalefete ya da Kemal Bey’e, üçünün Tayyip Bey’e oy vermeye daha yatkın olduğunu söylemek mümkün.

- İlk turda Oğan ve İnce’ye oy veren yüzde 7’nin ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vereceği de hâlâ garanti değil. İkinci tura kalınca durum biraz başka. Çünkü parlamento aritmetiğinin ikinci turu etkileme potansiyeli var.

İkinci turda Kılıçdaroğlu kesin gibi

- Araştırmalar üzerinden bakarsan, ikinci turda Kemal Bey’in seçilmesi neredeyse kesin gibi görünüyor. Ama demin dediğim gibi, başka etkileri ölçebilme şansımız yok. Birinci turda da bu iş bitiyor demek için henüz erken ama Kemal Bey önde.

Meclis'te durum nasıl olacak?

- Toplam oylar üzerinden baktığımız zaman Cumhur İttifakı önde görünüyor. Millet İttifakı’ndaki partilerin toplamı, AK Parti + MHP’den biraz daha geride.

- Ama aynı cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi, diğer partilerle beraber kenarda kalan bir yüzde 3-4 oy var. Bir de yüzde 12-13 mertebesinde Emek ve Özgürlük İttifakı var.

- Millet İttifakı, hâlâ görece Cumhur İttifakı’nın biraz gerisinde. Bunun milletvekili tablosuna yansıması ise bu oranlardan biraz farklı. Çünkü Türkiye’de siyasi rekabet tam değil.

Kırsal ve kentsel bölge vekil farkı

- AK Parti ve MHP’nin oyları ağırlıkla Orta Anadolu ve Karadeniz’de. 45 bin-70 bin aralığında oyla milletvekili seçilen coğrafyada daha yaygın oldukları için, onların oylarının milletvekili karşılığı da görece fazla.

- Halbuki CHP, İyi Parti, hatta Deva’nın seçmeni kentli. Ve metropollerde neredeyse 90-110 bin oyla bir milletvekili seçilecek. Hem oy oranı biraz geride olduğu için hem de bu matematik nedeniyle beklenir ki, AK Parti ve MHP’nin milletvekili toplamı görece fazla olacak.

Cumhur İttifakı 300 vekili geçemeyecek

- Ama Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’na beraber bakıldığı zaman; Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı 300’ü geçemeyecek. Yani Tayyip Erdoğan seçilse bile arkasında bir Meclis desteği olmayacak.

- Millet ile Emek ve Özgürlük ittifaklarının milletvekili sayısı, AK Parti artı MHP milletvekili sayısından fazla olacak. Anayasayı değiştirebilmek için gerekli 360’a henüz ulaşamıyorlar görünüyor. Ama bugünün muhalif milletvekilleri Meclis’te çoğunluk olacak.