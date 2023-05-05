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BBDK onayladı! Yeni bir banka kuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBDK onayladı! Yeni bir banka kuruldu

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, SLM Yatırım Bankası AŞ unvanı altında 1 milyar lira sermayeli yatırım bankasının kuruluşunu onayladı.

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BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye'de SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca alındı.

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