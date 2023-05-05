5 Mayıs Bitcoin, Dolar ve Euro yükseliyor! Çılgın dolar tahmini

5 Mayıs 2023 Dolar, Euro, Bitcoin'de yükseliş var. Euro 21,50 lira seviyesinin üzerinde seyrederken Bitcoin 29 bin lirayı aştı. İşte haftanın son işlem gününde piyasalar...

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Serbest piyasada 19,4960 liradan alınan dolar 19,4980 liradan satılıyor. 21,5160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,5180 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 19,4910 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4810 lira olmuştu.

Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan bomba dolar tahmini!

JPMorgan’ın ekonomistleri bir rapor hazırladı. Banka ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda yer alan değerlendirmeye göre, Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikalara tam olarak dönmesi durumunda dolar/TL’nin yıl sonunda 25 seviyesinde fiyatlanacağı öngörüldü.

Ortodoksluğa ılımlı dönüş senaryosunda ise TL’nin daha zayıf seyredeceği ve dolar/TL’nin yıl sonunda 25 yerine 30 seviyesinde olacağı öngörüldü.

Bitcoin'de yükseliş var

5 Mayıs 2023 lider kripto para Bitcoin 29.212 dolardan, Türk lirası karşısında ise 569.551 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatlik periyotta Pepe en çok yükselen altcoin oldu.

Ethereum (ETH) 1.899, Cardano (ADA) 0,395 dolardan işlem görüyor.