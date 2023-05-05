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Sahte icra belgesiyle milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi

Kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce vatandaşı milyonlarca TL dolandıran 17 kişilik çete, Denizli merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucu çökertildi.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede, kendilerini avukat olarak tanıtıp evlere sahte icra belgesi göndererek yüzlerce kişiyi milyonlarca dolandıran çetenin izini takip eden ekipler, Denizli merkezli Manisa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyon çerçevesinde 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki ifadelerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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