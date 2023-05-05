Meral Akşener: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Şişli'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Seçimde kullanılan dilin tehlikeli olduğuna dikkati çeken Akşener, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş, onu da serbest bırakacakmışız." dedi.

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Şişli'de partisinin 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Akşener, vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine destek istedi.

Akşener, 30 senedir siyaset yaptığını belirterek "Pek çok rezillikler gördüm, bu ülke gördü. Amma velakin rezilliğin dibine girmiş bir seçim hayatımda ilk defa karşılaştığım seçim. " diye konuştu.

Seçimde kullanılan dilin son derece zararlı ve tehlikeli olduğuna dikkati çeken Akşener sadece bunun için bile bu seçimi kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Akşener, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş, onu da serbest bırakacakmışız. Fantezide dünya markası. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım." açıklamasını yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nu alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğini savunarak "Sayın Erdoğan, üzgünüm söylemeliyim, patates soğan yiyemeyenler seni yiyecekler. Nerede yiyecekler? Sandıkta yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Helal oylarıyla yiyecekler. Sonuç ne olacak? 14 Mayıs akşamı sana 'güle güle' diyeceğiz, seni emekli edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nu da alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz." dedi.