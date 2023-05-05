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Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında, Bayraktar TB2 tipi SİHA vurularak düşürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında, Bayraktar TB2 tipi SİHA vurularak düşürüldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev semalarında Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı, vurularak düşürüldü. SİHA Ukrayna hava kuvvetleri tarafından vuruldu. Ukrayna hava kuvvetlerine ait aracın kontrolden çıktığı bu nedenle düşürüldüğü açıklandı.

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TB2 vurularak düşene dek, 15 - 20 dakika süresince patlamalar duyulduğu bildiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Andriy Yermak, ilk açıklamasında düşürülen SİHA’nın "düşmana ait" olduğunu söylemişti.

Ancak sonrasında hava kuvvetleri düşürülen aracın Ukrayna hava kuvvetlerine ait olduğunu doğruladı.

Teknik sorun çıktı

Yapılan açıklamada, “istenmeyen durumları önlemek” amacıyla TB2’nin vurulduğu kaydedildi.
Ordu, TB2’nin yerel saatle 20:00 sıralarında kontrolden çıktığını ve vurulması kararı alındığını duyurdu.
SİHA'nın vurulması sırasında bir yaralanma olmadığı, “büyük olasılıkla bir teknik sorun” çıktığının düşünüldüğü de ifade edildi.
Kiev semalarındaki olaya ilişkin çok sayıda video sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev kenti askeri biriminin başı olan Serhiy Popko, TB2’nin düşürüldüğü Solomyanskyi bölgesinde bir binada çıkan yangının da kontrol altına alındığını söyledi.
Bu olaydan bir gün önce Rusya’nın başkenti Moskova’da da, Kremlin yakınlarında bir drone düşürüldü.
Moskova, bu olayın Vladimir Putin’e bir suikast girişimi olduğunu iddia etti.

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