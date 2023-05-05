Son üç anket çıktı, Hangi aday ilk turda seçimi bitiriyor? Optimar, Sonar ve Areda-Survey anketleri...

14 Mayıs'a 9 gün kala seçim yasakları başladı ve anket yayınlamak da yasaklar arasında. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anket yorumlamanın yasak kapsamına girmediğini belirterek, elindeki son 3 anketin sonuçlarını yazdı. Optimar, Sonar ve Areda-Survey’in anketlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçimi bitiriyor...

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14 Mayıs seçimine 2 haftadan az bir süre kala cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi aday önde, adayların son oy oranları ne kadar? "Seçim yasakları başladı. Anket yayınlanamayacak. Ama bu, anketleri yorumlamaya engel değil" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, oran vermedi ama önündeki Optimar, Sonar ve Areda-Survey’nin anketlerini yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü...

Erdoğan yüzde 51, Kılıçdaroğlu yüzde 45

Erdoğan şimdiden yüzde 51’e ulaşırken Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırında. Ayrıca kamuoyuna açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek. Son tura girilirken anketlerde iki eğilim dikkati çekiyordu.

Son günlerde ikinci tura kalmayacak gibi

1- Son iki haftaya kadar yapılan anketlerde çıkan veriler seçimlerin ikinci tura kalacağı yönündeydi.

2- Son tura girilirken seçimlerin birinci turda bitme ihtimali güçlenmeye başladı.

3- Kazanma şansı olan adayların oyları artıyor.

Erdoğan birkaç puan daha alırsa...

4- Üç güvenilir ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 sınırını aştı. Yüzde 51 bandına ulaştı. Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırına yaklaştı.

5-Yüzde 50 bandını aşan Erdoğan’ın birkaç puan daha alması durumunda ilk turda kazanma şansı yükseldi. Kılıçdaroğlu henüz yüzde 45 sınırını aşamadığı için seçimi kazanması için gerekli olan ‘yüzde 50 artı’ya ulaşma imkânı zor gözüküyor.

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