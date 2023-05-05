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Tekirdağ'da ekmeğin içinden çıkan şey şok etti! Bakkalın savunması şok etti

Tekirdağ'da ekmeğin içinden çıkan şey şok etti! Bakkalın savunması şok etti

TEKİRDAĞ'da bir marketten aldığı ekmeğin içinden kemik çıkın vatandaş, durumu ekmeği satan bakkala bildirdi. Bakkalın verdiği cevapla şok geçirdib

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden çıkan kemik, görenleri şaşkına çevirdi. Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.’nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı.

F.G. isimli vatandaş, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise işletmecinin özür dilemek ve muhatap fırına bilgi vermek yerine iddiaya göre "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" sözü karşısında ikinci şoku yaşadı.

Bu durum karşısında çözümü zabıtaya mail atmakta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermekte bulan vatandaş, “Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

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