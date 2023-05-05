Napoli, 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşmayı başardı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında konuk olduğu Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli puanını 80 yaptı ve 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

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Lider Napoli, İtalya Serie A'nın 33. haftasında Udinese deplasmanına çıktı.

1-1 sona eren mücadelede Napoli'ye şampiyonluğu getiren golü 52. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

22 gole ulaşan Osimhem, Samuel Eto'o'yu geçerek Serie A'da en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Napoli puanını 80'e çıkarırken Udinese ise 43 puanda kaldı.

Napolili taraftarlar 33 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı.