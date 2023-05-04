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Kırmızı kart gören Bakasetas derbide yok

Kırmızı kart gören Bakasetas derbide yok

PFDK, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın 2 maç ceza aldığını açıkladı. Yunan futbolcu Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakacak.

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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas kırmızı kart gördü. PFDK'ya sevk edilen tecrübeli oyuncuya 2 maç ceza verildi.

Bakasetas, Trabzonspor'un sıradaki maçları MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe deplasmanında takımının formasını giyemeyecek.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor'da 38 maçta forma giydi. Yunan orta saha 11 gol atarken 11 de asist yaptı.

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