Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden İngiltere merkezli The Economist'in "Erdoğan gitmelidir" diyerek 14 Mayıs seçimlerini kapağına aldı. Hükümet kanadından ise ilk tepki geldi.

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Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 mayıs seçimleri öncesi tartışma yaratacak bir kapağa imza attı. "2023'ün en önemli seçimi" denilen kapakta "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar yer aldı.

"Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar"

Söz konusu kapağa hükümet kanadından ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Economist dergisinin bugün yeni sayısı çıktı. Bu seçimle ilgili '2023'ün en önemli seçimi' diye kapak yapmış. Kapağın içinde 'Erdoğan gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar." dedi.

"Erdoğan olmasa dünya gıda krizi yaşayacaktı"

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Erdoğan niye gitsin sana ne zararı var. Bugün Erdoğan olmasaydı dünya gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Erdoğan ve Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği tehlikede. Neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz.

"14 mayıs'ta milletimiz gereken cevabı verecektir"

Almanya YSK'dan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi. Bunlar hep müdahale etmek istiyor. Benimde Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanacak bir makalem vardı. Makalemi geri çekiyorum. Türkiye'nin hadsiz bir şekilde içişlerine karışanlarla bizim işimiz olmaz. 14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı verecektir."