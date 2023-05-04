HÜDA PAR liderinin cevap vermek istemediği Barzani sorusu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani ile yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı.

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile görüşmesinin perde arkasını da anlattı.

"oradaki siyasi partilerin hepsiyle temasımız var"

Ziyaretinin sebebine ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, "Sadece seçim arifesinde değil daha önce de biz oradaki partilerle görüştük. Biz istiyoruz ki oradaki siyasi partilerle temaslarımız olsun ve ilişkilerimiz ilerlesin. Oradaki siyasi partilerin hepsiyle temaslarımız var. Biliyorsunuz KDP oradaki siyasi partilerin en büyüğü. Biz ziyaretimizde KDP Genel Başkanı Barzani ile görüştük. Daha önce de görüşmüştük. Ziyaretimizde diğer partilerle de görüştük. Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi var orada. Türkmen Cephesi yöneticilerinden Azınlıklar Bakanı olan Aydın Maruf'la görüştük. Bağdat merkezli Irak İslam Partisi ile de görüştük." dedi.

"Bazilari Mhp'ye gönderme yapıyor"

Görüşmede etnik ayrımcılık yapmadıklarını belirten Yapıcıoğlu, "Oradaki kürtlerle görüştük, türkmenlerle görüştük, araplarla görüştük. Görüşmemizde etnik bir durum yok. Ancak birileri sadece sayın Barzani ile görüşmemize ilişkin fotoğraflar vererek mesaj vermeye çalıştı. Bazıları MHP'ye gönderme yaparak 'bakın sizin ortağınız ne yapıyor' diyor. Aslında her kesimle görüştük. Biz istiyoruz ki oradaki halk ile buradaki halk arasında hatta Ankara ile Erbil arasında ilişkiler daha yakın olsun" şeklinde konuştu.

"Onunla ilgili açıklama yapmam doğru olmaz"

Barzani'nin Türkiye'deki seçimlerle ilgili düşüncesinin ne olduğu sorulan Yapıcıoğlu, "Onların görüşünü bizim açıklamamız doğru olmaz. Biz oraya gittiğimizde oradaki partilerin hiç birine seçimlerle ilgili bir şey demedik. Muhtemelen onlarda böyle düşünüyor. Seçimlerin sonuçlarına doğrudan etki edecek bir açıklama yaptıklarına şahit olmadım. Dolayısıyla benim de onunla ilgili açıklama yapmam doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haberler.com