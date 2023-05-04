16 yaşındaki genç kızın küvette akılalmaz sonu! Elinden suya düşürünce...

İtalya’nın güneyindeki Montefalcione kentinde yaşayan 16 yaşındaki Maria Antonietta Cutillo isimli genç bir kız içi su dolu küvete şarja takılı telefonla girince elektrik akımına kapıldı. 16 yaşındaki Cutillo hastanede tüm çabalara rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Abone ol

İtalya’nın güneyindeki Montefalcione kentinde yaşayan 16 yaşındaki Maria Antonietta Cutillo isimli genç bir kızın ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre küveti dolduran genç kız şarja takılı telefonla banyo yapmak istedi. Küvetin içine elinde telefonla oturan Cutillo bir anlık sakarlıkla elinden cep telefonunu düşürdü.

Telefonun elinden kayarak suya düşmesi kısa devreyi tetikledi ve 16 yaşındaki Cutillo elektrik akımına kapıldı.

Genç kıza trajik bir şekilde elektrik çarpması sırasında anne ve babasının evde olmadığı belirtildi.

Ebeveynleri eve geldiğinde Cutillo’yu hareketsiz bir şekilde küvetin içinde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Cutillo tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Mynet