Marmaris'te yangınlardan sonra ilk defa görüntülendi: Fotokapana böyle yakalandı!

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde geçen yaz 4 bin 392 hektara yakın ormanın küle dönerek yaban hayatının da yok olduğu yangın sonrası yeniden yeşillenmeye başlayan Bördübet mevkiinde, bir bozayı fotokapan ile görüntülendi.

Abone ol

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "2021 ve 2022 yangınları alçak kızılçam ormanlarında yaşayan nadir ayı popülasyonlarının en önemli habitatlarını da yok etmişti.

Yaptığımız çalışmalarla sığındıkları son bölgeleri tespit ettik. Yaşadıkları bölge tasarlamasında onların ekolojik istekleri göz önüne alınmalıdır. Böylece parçalanmış ve bütünlüğü yok olmuş ekosistem parçaları yeniden bağlanabilir. Bu noktada ekosistem-biyolojik çeşitlilik temelli ormancılık faaliyetlerinin gerekliliği tekrar ortaya çıkar. Orman bir ağaç tarlası değildir. İçindeki bozayısı, orkidesi ve böceği ile ormandır" dedi.