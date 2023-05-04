Camdaki Kız Nalan'ın babasının hikayesi kitapta nasıl geçiyor? Aslında annesinin öz dayısı

Camdaki Kız dizisi haziran ayında final yapacak. Diziye son katılan isimlerden biri de Nalan'ın henüz bilmediği öz babası Metin. Camdaki Kız kitabına göre Nalan'ın babası aslında annesi Sema'nın öz dayısı. Bir gece Metin yeğeni Sema'ya tecavüz ediyor ve Nalan dünyaya geliyor.

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Camdaki Kız dizisi adım adım finale giderken kadroya giren son oyunculardan biri de Nalan'ın babasını oynayan Metin karakteri oldu. Metin karakterine dizide Engin Alkan hayat veriyor. Camdaki Kız kitabına göre aslında Nalan'ın henüz babası olduğunu bilmediği Metin, annesine tecavüz eden, annesinin öz dayısı Metin. Resim öğretmeni olan Metin, ölmeden önce tüm gerçeği Nalan'a anlatmaya çalışıyor. Nalan'ın ondan nefret etmemesi için elinden geleni yapan Metin gerçeği Nalan'a söyleyecek mi?

Camdaki Kız Nalan'ın babası kimdir?

Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlamadır. Kitapta Nalan'ın babası Sema'nın dayısıdır. Fakat dizide henüz bir netlik kazanmadı.

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Metin, Feride'yi arar. Metin Nalan'ın gerçek babasıdır ve Feride'nin kardeşidir.

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde; Feride'nin kardeşi telefonla arayarak ''Kızımı görmek istiyorum.'' der...

Gülseren Budayıcıoğlu‘nun gerçek hikayeden esinlenerek yazdığı Camdaki Kız romanında da Metin karakteri vardır. Metin sonlara doğru ortaya çıkıyor. Nalan’ı buluyor. Ondan özür diliyor. Ona bazı emanetleri bırakıyor. Bir nevi miras gibi bir şey. Tabi Metin ileri seviye hasta, öldü ölecek.

Engin Alkan kimdir?

Engin Alkan (d. 27 Temmuz 1965, Samatya, Fatih), Türk oyuncudur. İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu ve rejisördür.

1984–1989 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi gördü. 1996 yılından başlayarak çeşitli oyunculuk okullarında eğitmenlik ve tiyatro bölüm başkanlıklarını sürdürdü. 1985 yılında mensubu olduğu İBB Şehir Tiyatrolarında hâlen oyunculuk ve rejisörlük çalışmalarına devam etmektedir. Şirinler çizgi filminde Şirin Baba'yı, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Samwise Gamgee'yi, Shrek animasyon serisinde Çizmeli Kedi'yi ve League of Legends oyununda Braum adlı şampiyonu seslendirmiştir.