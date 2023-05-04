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Antalya'da korkunç olay! 3 kişi tarafından yolu kesilip av tüfeğiyle vuruldu

Antalya'da korkunç olay! 3 kişi tarafından yolu kesilip av tüfeğiyle vuruldu

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde 3 kişi tarafından yolu kesilen bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Küçüklü Mahallesi’nde bulunan Demirliçeşme Orman Deposu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.U. otomobiliyle Karatepe Mahallesi’ne kurbanlık bakmaya gitmek için yola çıktı.

C.Ş., R.C. ve Ü.T. isimli şahıslar motosikletle takip ettikleri araca ateş edip aracın sol arka lastiğini patlattı. Yolu kesilen ve araçtan indirilen M.U. ve diğer şahıslar arasında arbede yaşandı.

Çıkan arbedede yere düşen M.U.’ya av tüfeğiyle yakın mesafeden iki el ateş edildi. M.U. sağ omuzuna ve sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye götürülmek istemen yaralı, yolda sağlık ekipleri tarafından ambulansa konuldu. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altınan alınan M.U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan C.Ş., R.C. ve Ü.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahıslar arasında husumet olup olmadığını, olayda tüfeği kimin ateşlediğini tespit etmek için araştırma yapıyor.

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