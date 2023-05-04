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Alex de Souza'nın teknik direktörlük deneyimi kısa sürdü

Alex de Souza'nın teknik direktörlük deneyimi kısa sürdü

 Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, De Souza ve yardımcılarıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, 45 yaşındaki Brezilyalı teknik direktöre yeni kariyerinde başarı dilendi.

Alex de Souza, sene başında sözleşme imzaladığı Avai'de 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de 2004-12 sezonları arasında forma giyen Alex de Souza, tüm kulvarlarda 344 maçta 171 gol ve 147 asistlik performansıyla kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.

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