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Camdaki Kız Laz Kızı kim olacak belli oldu, dizinin sonunu getirecek

Camdaki Kız Laz Kızı kim olacak belli oldu, dizinin sonunu getirecek

Kanal D'nin 2 sezondur devam eden dizisi Camdaki Kız haziran ayında final yapacak ve dizi bitecek. Finale doğru giderken dizinin kilit ismi Laz Kızı kim olacak sorusu da merak ediliyordu ve o isim belli oldu. Camdaki Kız Laz Kızı'na şarkıcı Alya hayat verecek. İlk dizisi olan Camdaki Kız'da rol alacak Alya kimdir?

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2 sezondur Kanal D'de ekranlarında devam eden Camdaki Kız'da finale adım adım yaklaşılıyor. Türkan'ın da diziye dahil olmasıyla şimdi gözler son karakter Laz Kızı'na çevrildi. Kitaba göre Laz Kızı, Hayri'yi öldürecek ve dizinin sonunu getirecek. Hayri'nin birkaç bölüm sonra Laz Kızı dediği karakterle tanışması bekleniyor. Şarkıcı Alya Camdaki Kız'a Hayri'yi öldüren, gece hayatının yıldız ismi Laz Kızı'na hayat verecek. Peki kimdir şarkıcı Alya, kaç yaşında?

Camdaki Kız'ın merakla beklenen Laz Kızı karakteri için anlaşma sağlanan Alya'nın aynı zamanda ilk oyunculuk deneyimi olacak.

Şarkıcı Alya kimdir?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alya, Mimar Sinan Üniversitesinde Konservatuvar bölümünden mezun! Klasik müzik üzerine flüt eğitiminin yanı sıra Los Angeles Akademisi'nde ses mühendisliği ve prodüktörlüğü eğitimi alan Alya müzik alanında epey geniş bir eğitime sahip.
Gücün Varsa adlı parçasıyla tanınan Alya fanatik bir Galatarasay taraftarı olduğu için şampiyonluk kutlamalarında söylediği şarkılarla da isminden söz ettirdi.


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