Göze vuran baş ağrısı tümör habercisi olabilir!

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, başın ön bölümünde göze vuran ve gece uykudan uyandıran ağrıların hipofiz tümörü (adenomu) belirtisi olabileceğini söyledi.

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Beyin tümörlerinde genelde görme kayıpları ile doktora başvurulan durumun hipofiz adenomları olduğunu ifade eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, hipofiz adenomlarının göz sinirlerine çok yakın olduğu için görme kaybına yol açtığını söyledi.

Genelde görüş alanlarının yan taraflarında körlük ile başladığını belirten Doç. Dr. Göçmez, “Hastalar bir at gözlüğü takmış gibi oluyorlar. Beyin tümörlerinde en fazla körlük oluşturan hastalık budur. Hipofiz bezi hormon salgılayan bir endokrin yapıdır. Salgıladığı hormona göre hastalarda değişik klinikler oluşturabiliyor. Örneğin prolaktin salgılayan tümörde erkeklerde iktidarsızlık ve kadınlarda kısırlık olabiliyor. Bunlara prolaktinoma deniliyor. Eğer bu ACTH dediğimiz hormonu salgılarsa insanlarda cushing hastalığı dediğimiz kortizon seviyesinin yükselmesiyle oluşan bir hastalık meydana geliyor” diye konuştu.

“El ve ayaklar büyüyor, ses kalınlaşıyor”

Hipofiz adenomunun belirtileri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Göçmez, bu hastalıkta sivilcelenme, ense bölgesinde yağlanma, vücutta kıllanma artışı, aydede yüz denilen biçimde şişmanlama ve orantısız şekilde yağlanma gözlemlendiğini ifade etti. Doç. Dr. Göçmez, bir diğer yansımasının da uç organlar denilen ellerde, ayaklarda, çenede, burunda ve kulaklarda büyüme şeklinde ortaya çıktığını, bunu da genelde hastaların yüzük ölçüsünün, ayakkabı numarasının büyümesi, alnında aşırı yağlanma, yüz şeklinin değişmesi, seste kalınlaşma gibi problemlerle fark ettiklerini anlattı.

“Yüzde herhangi bir kesi oluşturmuyoruz”

Günümüzde burun deliklerinden endoskopik olarak girilerek yapılan ameliyat, altın standart kabul ediliyor. Burundan girerek yaptıkları cerrahide tümörü çok daha net bir şekilde gördüklerini dile getiren Doç. Dr. Göçmez, uygulanan işlemi, “Kafatası bütünlüğünü bozmadan sadece burun delikleri kullanılarak tümör çıkarılıyor. Böylece yüzde de herhangi bir kesi oluşturmuyoruz. Bu yöntem hastanın daha çabuk ayağa kalkmasına, çok daha erken hayatına devam etmesini sağlıyor” sözleriyle anlattı.

Doç. Dr. Göçmez, hipofiz adenomu için başın ön kısmında olan, göz bölgesine vuran, genelde sabaha karşı yaşanan ve uykudan uyandıran ağrıların bir uyarı olarak değerlendirilip beyin ve sinir cerrahına başvurmak gerektiğine dikkat çekti.