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Kütahya'da "13. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı

Kütahya'da "13. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı

Kütahya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" başladı.

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Kütahya Belediyesi Fuar Alanı'nda 20 bin metrekarede kurulan fuara, 222 marka temsilcisi ile 170 firma katılıyor.

Fuarın açılışında konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, bu organizasyonun üretime ve üreticiye büyük katkılar sunacağını söyledi.

Son yıllarda dünyada tarımın ve gıda güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Çelik, "Toplumların, milletlerin bundan sonra yüz yüze kalacağı en büyük imtihan, gıda ve suyun yönetimi. Dolayısıyla sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin oluşturulmasına bağlı. Bunun ana dinamiği de tarım. Tarımsal politikalarınız, çiftçiniz, ekosisteminiz, su kaynaklarınız bunları birbiriyle entegre edip yönetebiliyorsanız bu sizin için en büyük güç olacak." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da kentteki tarımın kendine yeter hale gelerek bunu sürdürebilmesi için tarımın ve diğer üretim alanlarının sürekli çalışması ve zenginleşmesi gerektiğini vurguladı.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol ise birçok kurumun destek verdiği fuarı yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini aktardı.

Açılışın yapılmasının ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, stantları gezdi.

Fuar, 7 Mayıs'ta sona erecek.

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