Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı' belli oldu! Ekonomi bu isimlere emanet edilecek...

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şampiyonlar Ligi Takımı" olarak adlandırdığı ekonomi yönetimi belli oldu. Kılıçdaroğlu bu isimleri Cumartesi günü İstanbul Mitingi'nde açıklayacak. Ekonominin başında Ali Babacan olacak. Maliye Bakanı İYİ Partili Bilge Yılmaz, Hazine Bakanı Bülent Kuşoğlu olacak.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, önceki akşam, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’la birlikte yaptığı açıklamada, “Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler, ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz…” demişti. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Şampiyonlar Ligi Takımı" diye adlandırdığı ekonomi kurmaylarını İstanbul Maltepe’deki mitinginde duyuracağını yazdı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi yönetimini emanet edeceği kadroyu Muharrem Sarıkaya şöyle özetledi...

Ekonominin patronu Ali Babacan...

- DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonomik kurumların koordinasyonundan sorumlu olacak.

Bakanlık ikiye bölünecek

- Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılarak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın Hazine’ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun da Maliye’ye Bakan olması bekleniyor.

- Savunma Sanayi, Varlık Fonu, TÜİK gibi iktisadi kurumların başına gelecek isimlerin de belirlendiği ve seçim sonrasına dönük olarak alanlarında çalışmalara başladıklarına da vurgu yapılıyor.