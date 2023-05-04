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Seçimin sonucunu 'Erdoğan karşıtı Erdoğancılar' belirleyecek! Ersan Şen ve Yılmaz Özdil gibiler

Seçimin sonucunu 'Erdoğan karşıtı Erdoğancılar' belirleyecek! Ersan Şen ve Yılmaz Özdil gibiler

14 Mayıs seçimlerine günler kala seçimin sonucuyla ilgili tahminler ve yorumlar sürüyor. "Erdoğan-karşıtlığı ile Türk milliyetçiliği arasında kalmış seçmen tipi belirleyici olacak" diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ulusalcı CHP'lilerin de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini iddia etti.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili, "Erdoğan-karşıtlığı ile Türk milliyetçiliği arasında kalmış seçmen tipi belirleyici olacak" dedi. İyi Parti seçmeninin bir kısmının Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atma konusunda ciddi tereddüt yaşadığını savunan Alçı, "Dahası CHP seçmeni içinde de kaçak var. Muhtemelen ulusalcı CHP’liler bunlar" dedi. İşte Nagehan Alçı'nın yazısından ilgili bölümler...

Selçuk Bayraktar'a koşa koşa verirlerdi

- İdeolojik açıdan büyük ölçüde Cumhur İttifakı gibi, yani Erdoğan gibi düşünen, rejimin savunma endüstrisi merkezli milliyetçi propaganda ağından çok etkilenen ama sadece şahsi özellikleri yüzünden Erdoğan-karşıtı bir kesim var. Mesela bu kesim Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan yerine Selçuk Bayraktar olsaydı koşa koşa Bayraktar’a oy atabilirlerdi. Ama Erdoğan olunca da elleri gitmiyor, zorlanıyorlar.

Ben bunlara "Erdoğan-karşıtı Erdoğancılar" diyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu’na oy atmakta da zorlanıyorlar. Hatta Muharrem İnce ve Sinan Oğan tabanını da 'Erdoğan-karşıtı Erdoğancılık' kapsamında da görmek mümkün bence.

İstemeseler de Erdoğan'a çalışıyorlar

Bu köşede ve ekranlarda mevcut rejimin milliyetçi-muhafazakar-ulusalcı-İslamcı dört ayak üzerine kurulduğunu ve kimi ulusalcıların Erdoğan-karşıtı gözükmekle birlikte seçim sürecinde muhalefeti yıpratarak dolaylı yoldan -istemeseler bile- Erdoğan’a faydalı olacaklarını çok söyledim ve yazdım.

Ersan Şen ve Yılmaz Özdil gibiler...

Yılmaz Özdil’in İzmir mitingi sırasında yaptıklarını gördünüz mü? Ersan Şen’in son 1 ay içindeki tavırlarının farkında mısınız? Kimi ulusalcı popüler sitelerin yayınlarını görüyor musunuz? Kast ettiğim tam da bu…"

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