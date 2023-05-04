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Rusya'dan suikast girişimi açıklaması! "Saldırının arkasında ABD var"

Rusya'dan suikast girişimi açıklaması! "Saldırının arkasında ABD var"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında ABD'nin olduğuna işaret ederek, "Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor" dedi.

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Kremlin Sarayı'na Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen İHA saldırısının yankıları sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu. ABD ve Ukraynalı bazı yetkililerin saldırıların “düzmece” olabileceğine yönelik ifadelerine değinen Peskov, "Kiev ve Washington'un bu saldırıyı reddetmesi saçmalık. Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor” dedi.

Kiev'in saldırılarda ABD'den gelen istihbarat verilerine göre hareket ettiğini söyleyen Peskov, "Moskova, saldırı hedeflerinin Kiev tarafından değil de Washington tarafından belirlendiğini biliyor. Bunun gayet farkındayız. ABD, saldırı noktasını belirliyor, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı yapıyor. Her zaman Kiev'in hedef belirleme hakkı bulunmuyor. Bu talimat genellikle okyanus ötesinden veriliyor. Washington bunu bildiğimizi açıkça anlamalı" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın saldırıya vereceği yanıtla ilgili farklı seçenekleri değerlendirdiğini söyleyerek, "Herhangi bir ayrıntı veremem. Her halükarda ülkemizin çıkarları doğrultusunda düşünülmüş atılacak uygun adımlardan bahsedebiliriz” diye konuştu.

"Putin her zamanki gibi soğukkanlı"

Saldırı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi sorulan Peskov, "Böyle zor, aşırı durumlarda Başkan'ın (Putin) değerlendirmelerinde, verdiği emirlerde her zaman sakin, aklı başında ve net olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda değişen bir şey yok" dedi. Peskov ayrıca, Putin'in Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmadığını, İHA saldırılarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.
Kremlin Basın Servisinden dün yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde Ukrayna tarafından 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu, İHA’ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti.

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