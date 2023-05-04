Yozgat Şehir Hastanesi günde ortalama 4 bin 700 hastaya hizmet sunuyor

16 Ocak 2017'de hizmete açılan, 1870 personelin istihdam edildiği, 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, çevre illerden hastalara da hizmet veriyor.

Abone ol

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, günlük ortalama 4 bin 700 hastaya hizmet sunuyor. Hastanede günlük ortalama 4 bin hastaya polikliniklerde, 700 hastaya da acil serviste hizmet sunuluyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, AA muhabirine, hastanenin sadece kent merkezi değil ilçeler ve çevre illere de sağlık hizmeti sunan bölge hastanesi konumunda olduğunu söyledi.

Kentin 2017'de şehir hastanesiyle hasta sevk eden değil, hasta kabul eden il haline geldiğini anlatan Kozan, "Hastanemizde toplamda 80 bin ameliyat, 13 bin doğum gerçekleşti. Pandemi döneminde her zaman arttırılabilir fiziksel kapasitemizle hastanemiz, hem normal hem de pandemi hizmetine devam etmiştir. Aynı şekilde depremde de depremzedelere sağlık hizmeti verdi, depremden etkilenen illerdeki başhekimlerle irtibatta olarak gerekli desteği sağladı." dedi.

Kozan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Yozgat Şehir Hastanesi, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi dijital hastanesi unvanına sahip bir hastanedir. Biz bütün dijitalleşme adına her türlü olanağı sağlayarak hastalar ve çalışanlarımıza tam güvenli sağlık hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Hastanede A-B yoğun bakım, koroner, ameliyat sonrası yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım servislerinin bulunduğunu belirten Kozan, "Normal servislerimiz yüzde 80, yoğun bakımımız ise yüzde 85 dolulukla hizmet vermektedir. Çevre iller için de 24 saat çalışan bir anjiyo ünitesi bulunmaktadır. İlerleyen zamanlarda kalp damar ameliyatları yapabilecek hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Anne Oteli" hizmet veriyor

Kozan, kentteki ve çevre illerden gelen hastalara en kaliteli sağlık hizmetini vermek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 475 yatağımız mevcut, 123 poliklinikte 123 uzman doktor ve 27 pratisyen hekimimiz bulunmaktadır. Özellikle çevremizdeki Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir'den hastanemize hasta gelmekte. Şehir hastanesi olmamızdan ötürü arttırılabilir kapasitemiz var. İlk şehir hastanesi olmanın etkisiyle ilk hizmetleri de yapıyoruz. Onlardan biri de anne otelidir. Özellikle yeni doğan yoğun bakımda bebekleri yatan annelere sürekli bebeklerinin yanında olmalarını sağlayabilmek adına anne oteli hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet hastalar tarafından da memnuniyetle karşılanmakta. Mümkün olduğu kadar hastalarımıza daha konforlu bir tedavi sağlanmak adına elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Hastalar da hizmetten memnun

Hastalardan Basri Taştan da hastanenin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Her branştan üçer, dörder doktor var. Zaman zaman ben de şekerden yatıyorum, hizmetlerinden yararlanıyorum. Yemekleri, bakım hizmetleri çok güzel. Personeli çok titiz, herkese çok güzel davranıyorlar." dedi.

Fatma Nur Yozgatlı ise şehir hastanesinin imkanlarından faydalandıklarını, hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu belirtti.

Hüseyin Lale de Yozgat Şehir Hastanesinin yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahmet Başar da "Hastanemiz 5 yıldızlı otel gibi. Allah devletimizden razı olsun. Eskiden hastanemiz küçüktü, daralıyorduk. Şimdi Yozgat'ın hepsini getir, hepsini alır. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işini gücünü rast getirsin." dedi.