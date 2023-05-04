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TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul Üsküdar’da ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul Üsküdar’da ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul Üsküdar’da ziyarete açıldı.

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Nusret mayın gemisinin replikası olan TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’ Paşa Limanında ziyarete açıldı. 4-5 Mayıs tarihlerinde planlandığı gibi İstanbul Paşa Limanına TCG Nusret aborde olarak halk ziyaretine açıldı.

Gemi gün içerisinde halka açık olarak hizmet verecek. Ziyaret esnasında personeller, geminin üstlendiği tarihi rolü görsel materyallerle güçlendirerek ziyaretçilere tanıtacak. 

“İçeride sergilenenler çok güzeldi”

Gemiyi ziyaret eden öğrenci Enes Arıcan, “Gemiyi gezdik gerçekten çok güzeldi ve eski ambiyansı veriyordu. İçerideki animasyonlar ve sergilenenler çok güzeldi. Yapanlardan, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. İçeride sunum yapan komutanlarda çok güzel anlattılar çok teşekkür ederim” dedi.

Nusret Müze Gemisi’nin ziyaret tarihleri ise şöyle; 4-5 Mayıs Kuzguncuk/İstanbul, 8 Mayıs Kefken/Kocaeli, 10 Mayıs Kdz. Ereğli/Zonguldak, 12-13 Mayıs Bartın, 16 Mayıs İnebolu/Kastamonu, 19 Mayıs Samsun, 22 Mayıs Giresun, 24 Mayıs Trabzon, 27 Mayıs Rize, 29 Mayıs Hopa, 1 Haziran Vakfıkebir/Trabzon, 4 Haziran Ünye/Ordu, 7 Haziran Sinop, 11 Haziran Amasra/Bartın, 14 Haziran Zonguldak, 17-18 Haziran Galataport/İstanbul, 20 Haziran Tekirdağ.

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