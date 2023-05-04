Memur enflasyon farkı zammı kaç para oldu? 2023 Nisan oranı netleşti

Memur enflasyon farkı zammı Nisan 2023 oranı yüzde 15.21 oldu. Memur enflasyon farkı zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı TÜİK'ten geldi. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı zammı yılın ilk 4 ayı için yüzde 15.21 olarak açıklandı. Memur enflasyon farkı zammı kesin oranı Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.

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Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, memur enflasyon zammı Nisan 2023 oranı ne sorularının yanıtları bugün TÜİK'ten geldi. TÜİK'in Nisan 2023 enflasyon ve TÜFE-ÜFE rakamlarını açıklaması sonrası yeni memur enflasyon farkı zammı oranı da belli oldu. 2023 yılının ilk 4 ayı için memur enflasyon farkı zammı oranı yüzde 15.21 oldu. Memur ve emeklilerin enflasyon farkı zammı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon verilerine göre belirleniyor ve Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkı zammı olarak yansıtılıyor. Memur enflasyon farkı zammı kesin oranı Temmuz 2023'te açıklanacak olan yılın ilk 6 ayı enflasyon oranına göre belirlenecek.

"Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu. 4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ne olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı imkanı doğdu.

SSK ve Bağkur zammı ne olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.