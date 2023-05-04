3 gün önce satılığa çıkarmıştı! Bursa'da acı olay

BURSA'da TIR ile otomobil çarpıştı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada kullandığı otomobili, 3 gün önce satılığa çıkardığı öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Mertcan Çeri (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tır ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Çeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Mertcan Çeri'nin hayatını kaybettiği kazada kullandığı otomobili 3 gün önce satılığa çıkardığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.