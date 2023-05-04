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3 gün önce satılığa çıkarmıştı! Bursa'da acı olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 gün önce satılığa çıkarmıştı! Bursa'da acı olay

 BURSA'da TIR ile otomobil çarpıştı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada kullandığı otomobili, 3 gün önce satılığa çıkardığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mertcan Çeri (27) idaresindeki  otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tır ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Çeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


 Mertcan Çeri'nin hayatını kaybettiği kazada kullandığı otomobili 3 gün önce satılığa çıkardığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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