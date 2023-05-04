Henry Onyekuru, Galatasaray'a geri mi dönüyor! Paylaşımları Adana ekibinde tepki çekti

Adana Demirspor’da forma giyen Henry Onyekuru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak eski takımı Galatasaray’la ilgili iki paylaşım birden yapan Henry Onyekuru’ya Adana temsilcisinin taraftarları tepki gösterdi.

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Adana Demirspor’un sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Henry Onyekuru saha içinde olduğu kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da manşetleri süslüyor.

Şahsi hesabından Galatasaray montlu paylaşım yapan Onyekuru’nun ardından Galatasaray’ın eski atletik performans antrenörü Yasin Küçük’ün fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Adana Demirsporlu bazı taraftarlar, başarılı futbolcunun paylaşımlarına tepki gösterdi.

Onyekuru'nun paylaşımları sonrası 'Galatasaray'a geri mi dönüyor' sorusu akıllara geldi.

Kasımpaşa maçında ıslıklanmıştı

Adana Demirspor’un Süper Lig’de Galatasaray’a 2-0 yenildiği maçtaki performansıyla eleştirilen Henry Onyekuru’nun, karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı futbolcularla verdiği görüntü olay olmuştu. Başarılı futbolcu, Adana Demirspor’un bir sonraki hafta iç sahada oynadığı Kasımpaşa maçında taraftarlarca protesto edilmişti. Mücadele sonrası Montella konuya el atmış ve olayları yatıştırmıştı.

Vincenzo Montella, top ayağına her geldiğinde ıslıklanan Henry Onyekuru için maçın ardından yaptığı açıklamada, “Onyekuru ile alakalı ıslıkları duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bizim için hem ciddi bir futbolcu hem de herkesle arkadaşlık yapan herkes tarafından takımda sevilen bir isim. O yüzden bunları duymak gerçekten beni üzdü ve bir hata yaptığını düşünüyorsak da bunu da düşünmemiz gerekiyor. Art niyetli bir şekilde yapmadı. Çünkü herkesin önünde eski arkadaşlarını selamlamaya gitmişti. Art niyet arayacaksak da soyunma odasında belki de gizli gizli sarılabilirdi herkese ama herkesin önünde yaptı o yüzden art niyet aramamak lazım bu konuda. İnşallah burada bu konu kapanmıştır” ifadelerini kullanmıştı.