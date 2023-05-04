Hadise'nin kalça dansı sosyal medyayı salladı! Göğüs dekolteli elbisesiyle kendinden geçti

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde "Feryat" isimli şarkısını sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Güzel isim, son olarak sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu yayınladı. Hadise'nin kalça dansı gönderisi kısa sürede beğeni rekorları kırarken sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin kalça dansı...

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Mehmet Dinçerler ile yaptığı evliliğin yanı sıra yeni şarkısı Feryat, cesur kıyafetleri ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden ünlü şarkıcı Hadise kalça dansı ile takipçilerinin yüreklerini hoplatmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda "Feryat" adlı yeni şarkısını piyasaya çıkaran ünlü şarkıcı Hadise, klibinde yer alan küvetli pozlarını da sosyal medyada paylaşmış ve magazin gündeminde adından söz ettirmişti.

Hadise'nin: "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler!" notuyla yayınladığı küvet pozlarının altına sevenleri tarafından, "Keşke kameraman olsaydım", "Gittikçe güzelleşiyorsun", "Ülkenin gururu" gibi yorumlar gelmişti.

Ünlü şarkıcının son olarak 14.3 milyon takipçili Instagram hesabından “I love me some Dolce” notuyla yayınladığı dans videosu ise kısa süre içerisinde 203 bin beğeni ve 3000 üzerinde yorum aldı.