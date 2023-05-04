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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltında

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP destekli Van mitingine giderken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

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CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı’nda düzenlenen ve HDP’nin de desteklediği mitingde sık sık ‘Başkan Selo’ sloganları atılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da çıktığı platformda kalabalığı ‘zafer işareti’ yaparak selamlamıştı.

Mitinge giderken “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.

Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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