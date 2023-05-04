TFF'de 2023 yılı seçim tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için tarih belirlendi. Seçim dönemlerinde genellikle haziran ayında yapılan seçim, bu yıl da haziranda olacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu bu yaz seçim heyecanı yaşayacak. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin de yeniden aday olmasının beklendiği seçimin tarihi netleşti.
Fanatik gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre seçim tarihi 22-23 Haziran 2023 olarak belirlendi.
Büyükekşi ile beraber seçime girecek diğer adaylar da haziran ayına kadar netleşecek.
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