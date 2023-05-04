Dev vurgunda flaş gelişme! Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera ifade verdi: Basından kaçmak için bakın ne yaptılar!

İddiaya göre özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan Seçil Erzan, mağdurlarla bankacılık işlemleri esnasında tanıştı. Mağdurlar ile Erzan arasında yıllar içerisinde güven ilişkisi oluştu. Erzan, mağdurlara bankanın özel bir fonu olduğunu, bu fona para yatırmaları halinde kâr payı alacaklarını söyledi.