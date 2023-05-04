Dev vurgunda flaş gelişme! Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera ifade verdi: Basından kaçmak için bakın ne yaptılar!
Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki olarak savcılığa ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera basın mensuplarının görüntü almaması için başka kapıdan adliyeden çıkartıldılar. İşte dev vurgunda yeni gelişmenin detayları...
İstanbul’da Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi birçok ünlü futbolcuyu “Yüksek kârlı gizli fon” vaadiyle 80 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen, banka müdürü Seçil E.’nin tutuklanmasının müştekiler de ifade vermeye devam ediyor.
Arda Turan ve Selçuk İnan'ın ardından bugün de eski Milli takım teknik direktörü Fatih Terim ve Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ile Emre Belözoğlu müşteki sıfatıyla ifade verdi.
İddiaya göre özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan Seçil Erzan, mağdurlarla bankacılık işlemleri esnasında tanıştı. Mağdurlar ile Erzan arasında yıllar içerisinde güven ilişkisi oluştu. Erzan, mağdurlara bankanın özel bir fonu olduğunu, bu fona para yatırmaları halinde kâr payı alacaklarını söyledi.
Erzan’a güvenen mağdurlar fona toplamda yaklaşık 80 milyon dolar para yatırdı. Ancak bir süre sonra Erzan, telefonlara çıkmayıp mağdurları oyalamaya başladı. Bunun üzerine ödemiş olduğu paranın zimmete geçirildiğini anlayan bir işinsanının suç duyurusu üzerine Erzan hakkında “bankacılık zimmeti” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlatıldı.