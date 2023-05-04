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Bodrum'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 düzensiz göçmen olayında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi’ne (TCSG-313) alınarak kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yaşanan diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 43 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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