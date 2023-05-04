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"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısı! TOKİ başkanı açıkladı: Aylık ödemeler...

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısı! TOKİ başkanı açıkladı: Aylık ödemeler...

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru sayısı 495 bin 290'a yükseldi. İstanbul'da başvuruların yoğun olduğu ilçeler Bahçelievler, Güngören ve Avcılar. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Aylık ödemeler 5-6 bin lirayı geçmeyecek. Ödemeden ziyade can güvenliğini düşünerek vatandaşlar mutlaka başvursun" dedi. Kampanyaya başvurular 31 Mayıs'a kadar e-devlet  üzerinden yapılabilecek.

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Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısi Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvurularda son durumu açıkladı. NTV'ye konuşan Bulut, 495 bin 290 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını söyledi.

Bulut, geri ödemelerle ilgili sürecin inşaatların teslim edilmesi sonrasında olacağını açıkladı.

Başvurular nerelerde yoğunlaştı?

Başvuru süreciyle ilgili konuşan Bulut şunları söyledi: 

"Başvuru sisteme düştükten sonra yoğunluk olan yerler tespit ediliyor. Sahada 200'e yakın ekibimiz inceleme yapıyor. Başlangıçta başvurunun ağırlıklı olarak hangi bölgelerden geldiğini esas alıyoruz. Bahçelievler, Güngören ve Avcılar'da başvurular yoğun. Tespitler yapılması sonrasında yeni tasarımın ne olacağı çalışmaları başlıyor. Ne kadar imar kullanılabilecek, vatandaşla görüşülüyor. Gönülülük sesası var." 

Kampanya kapsamında 100 metrekare 3+1 daire için maliyet 1,8 milyon lira; bunun 900 binini vatandaş ödeyecek. 120 aya kadar ödeme yapılabilecek. Bankadan 0,79 faizle kredi alınabilecek. TOKİ'den alınmak istenirse 900 bin liranın yüzde 15'i peşin ödenecek, kalan tutar 120 ayda ödenebilecek.

"Aylık ödemeler 5-6 bin lirayı geçmeyecek"

Bulut, ödemeler esnasında vatandaşın gücüne göre artışların sözleşmede revize edilebildiğini belirterek, "Aylık ödemeler 5-6 bin lirayı geçmeyecek. Ödemeden ziyade can güvenliğini düşünerek mutlaka başvursun. Görüşme sürecine geçerek direkt inşaatlara başlayalım." dedi.

Kira ve taşınma yardımı ne kadar?

Bulut, vatandaşlara aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceklerini hatırlattı. Kampanyaya başvurular 31 Mayıs'a kadar e-devlet  üzerinden yapılabilecek.

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