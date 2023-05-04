ABD'deki Santa Monica Dağları'nda son 20 yılda ilk kez ayıya rastlandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Santa Monica Dağları'nda son 20 yılda ilk kez ayıya rastlandığı bildirildi.

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ABD Milli Park Hizmetleri, Santa Monica Dağları'nda 23 Nisan'da görülen ve BB-12 olarak adlandırılan ayının 95 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı.

Biyologlar, örnekler alınan ve ölçümler yapılan ayının, kulak küpesiyle radyo vericili tasma takılarak salıverildiğini belirtti.

Milli Park Hizmetlerinde görevli biyolog Jeff Sikich, BB-12'nin, 20 yılda bölgede rastlanan ilk ayı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Sikich, açıklamasında, "BB-12, Santa Monica Dağları'ndaki tek ayı gibi duruyor ve en az iki yıldır buralarda olduğu bilgisine sahibiz. Diğer sakinlerle (hayvanlar) bölgeyi nasıl paylaştığını görmek ilginç olacak." dedi.

Siyah renkli ayı BB-12'nin dişi ve 3 veya 4 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları, en yakın mesafedeki siyah ayıların ise 40 kilometre mesafedeki Santa Susana Dağları'nda olduğuna işaret ediyor.