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Muharrem İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı

Muharrem İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı. İnce, "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'nin konuğu oldu. Millet İttifakı'na yüklenen İnce, “Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif? Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım” diye konuştu. İnce şunları kaydetti:

Uçakları satacağım. Saray'ı ilk bine girmiş öğrencilere vereceğim AR-GE merkezi yapacağım. Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim.

İlk işim Kızılay Başkanı'nı görevden almak olacak. Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alacağım. Varlık Fonu'nu kapatacağız. İletişim Başkanlığı'nı kapatacağız. Millet İttifakı’nın 2 bin 500 maddelik bildirgesini okumadım ama itirazım var."

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