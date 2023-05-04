BTM'den 139 yatırımcı mezun oldu

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) nitelikli yatırımcı ve mentor yetiştirmek amacıyla başlattığı Yatırımcı Hızlandırma Platformu, bu zamana kadar 139 mezun verdi.

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BTM açıklamasına göre, Yatırımcı Hızlandırma Platformu yeni mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen program, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırma Vakfı, Startup Bilgi Teknolojileri, WePlay Ventures, Tarvenn Ventures ve İstanbul Portföy Yönetimi ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, programın 4 dönemden oluştuğunu, 18 ay sürdüğünü ifade etti.

Elbaşı, startup yatırımcısı olmak isteyen iş insanlarına bir formasyon tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Onları yeni yöntem ve terim havuzuyla buluşturduk, kıdemli yatırımcılarla eşleştirdik ve onlarla startup diyalog süreçlerini deneyimledik. Aslında startup yatırımcılığına dair bir tür formülasyon süreç yöntemi geliştirdik ve potansiyel yatırımcı ile buluşturduk. Dünyada kişi başına düşen startup yatırımı diye bir tabir var. Bu tabirin Türkiye'ye de yerleşmesi için adımlar atıyoruz. Bir sonraki dönemde de daha global bir çıkışla ve ölçekle yeni çalışmalara imza atmayı planlıyoruz.

Amacımız, Yatırımcı Hızlandırma Programı'nı global anlamda ölçeklemek. Tüm dünyada otorite olarak kabul edilen UBI Global tarafından 'Dünyanın En İyi 5 Startup Merkezi'nden Biri' olarak seçilmemiz, glabol anlamda herkesin dikkatlerini de üzerimize çekti. Bizi takip eden kurumsal yapılardan Yatırımcı Hızlandırma Programı'na yönelik çok olumlu dönüşler alıyoruz. Umarız tüm dünyaya örnek bir çalışma olacak."

- 18 ay süren programa 466 kişi başvurdu

İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen de girişimciliğin İSTKA'nın hep birinci hedefi olduğunu aktararak, "Girişimcilik merkezlerini sayarken İstanbul'u buraya sokmak için yola çıktık. Bu alana ilk girdiğimizde 2009-2010 yılında girişimcilik İstanbul'da yaygın değil, aksine tekil birkaç örnekten ibaretti. Artık çok büyük bir ekosistem oldu." ifadelerini kullandı.

Kalkınma ajanslarının kamunun startupları gibi çalıştığını vurgulayan Tüzgen, "Sürekli bir arayış içindeyken BTM bize orijinal fikirlerle geldi. 'Girişimcileri desteklerken yatırımcıları da desteklememiz lazım' dedi. 'Yatırımcılara da alternatifleri göstereceğimiz bir mekanizma kuralım' dedi. Bizim de övünerek desteklediğimiz bir proje oldu. Kalkınma ajanları olarak bizim de örnek göstereceğimiz, övüneceğimiz projelere ihtiyacımız vardı ve hala da var. Bize böyle bir projeyi destekleme fırsatı sunduğu için BTM'ye çok teşekkür ediyorum. Bu programla 'benim sadece girişimciye yatırım yapma isteğim var diyenler' bile yatırımcı olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da var olan küresel ölçekli startup yatırımcılığı potansiyeli odağında topluma, sanayiye ve ticarete katma değer yaratma ve bölgesel çekim gücünü artırmayı hedefleyen Yatırımcı Hızlandırma Programı kapsamında, bu zamana kadar eğitim, mentorluk, yuvarlak masa toplantıları ve yatırım simülasyonu gibi çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Üçer aylık 4 ayrı dönemden oluşan ve toplam 18 ay süren programa 466 kişi başvurdu. Başvurular arasından 394 kişi programa dahil edildi. Programa kabul edilen katılımcıların yüzde 79'u erkek ve yüzde 21'i kadınlardan oluştu.

Program, bugüne kadar toplam 139 mezun verdi. Son dönem mezun sayısı ise 40 oldu.