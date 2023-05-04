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Michelle Obama, çocukların sağlıklı beslenmesi için gıda şirketi kurdu

Michelle Obama, çocukların sağlıklı beslenmesi için gıda şirketi kurdu

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, çocuklara yönelik sağlıklı yiyecek ve içecek üretmeyi amaçlayan yeni bir şirket kurduğunu açıkladı.

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New York'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Michelle Obama, "PLEZi Nutrition" isimli şirketin ürünlerinin, daha düşük şeker ve zengin besin içeriğine sahip olacağı için uzun vadede çocukların sağlığına daha az zarar vereceğini söyledi.

Obama, bu alanda değişimin gerçekleşmesi için dışardan çalışarak fark yaratılamayacağını öğrendiğini ifade ederek sektörün içinde çalışıp, gıda endüstrisini değiştirmek için farklı yolların aranması gerektiğini belirtti.

Bu şirketle sadece sağlıklı ürünler üretmeyi amaçlamadığını kaydeden Obama, aynı zamanda gıda endüstrisini daha sağlıklı duruma getirecek bir yarış başlatmayı umduğunu söyledi.

Obama, ABD'de çocukların önerilen seviyelerin çok daha üstünde şeker tükettiğini ve yeterince besin alamadığını vurgulayarak PLEZi Nutrition şirketi aracılığıyla çocukların beslenmesini iyileştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, 2010'da ülkede hareketli ve sağlıklı bir yaşam biçimini teşvik etmek amacıyla "Let's Move" girişimini başlatmıştı.

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