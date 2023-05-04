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Oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı

İnternet üzerinden oyun konsolu satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı Kayseri'de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isim kullanarak oyun konsolu satış ilanı verip dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Oyun konsolunun kargo gönderimine hazırlanış videosuna mağdurların isimlerinin söylendiği sesi yükleyip güven kazandıktan sonra banka hesaplarına para aktaran dolandırıcıların 19 ilde çok sayıda kişiden 260 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirleyen ekipler, Kayseri'de bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan A.C, S.O. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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