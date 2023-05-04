Can Ataklı bunu hangi kafayla yazdı? Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 20 puan fark atıyormuş!

14 Mayıs seçimlerine günler kala Korkusuz yazarı Can Ataklı'dan akla ziyan bir anket yazısı geldi. Polimetre Araştırma'nın anketini köşesine taşıyan Ataklı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 20 puan fark attığını yazdı. Yazıyı okuyanların aklına ilk gelen soru, "Can Ataklı bu yazıyı hangi kafayla yazdı acaba" oldu.

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Yaptığı skandal çıkışlarla tanınan ve kulis haber diye uçurduğu balonlar bir bir patlayan Can Ataklı bugüne kadar hiçbir araştırma şirketi anketinde ortaya çıkmayan absürt sonuçları köşesine taşıdı. Polimetre Araştırma Şirketi’nin son raporu sunduğu yazıda Ataklı, “Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında hâlâ yüzde 20 fark var. Milletvekili sayılarında ise Cumhur İttifakı lehine artışlar görülüyor” iddiasında bulundu. İşte Ataklı'nın yazısında aktardığı o masa başı rapordan bazı satır başları...

Kim kaç milletvekili çıkaracak?

- 513 Sayılı Raporda; CUMHUR İTTİFAKI’nın milletvekili sayısı 236 olarak hesaplanırken, bu raporda 246; HDP’nin milletvekili sayısı 77 olarak hesaplanırken, bu raporda 76; CHP’nin (4 partiyle birlikte) milletvekili sayısı 246 olarak hesaplanırken, bu raporda 227; İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41 olarak hesaplanırken, bu raporda 51 olarak hesaplanmaktadır.; MİLLET İTTİFAKI partilerinden İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 10 artarken CHP’nin 19 azalmaktadır.

MHP 24 milletvekili çıkarıyormuş

Bu rapora göre Cumhur İttifakı’nın içinde ama ayrı liste ile seçime giren MHP, 24 milletvekilliği kazanıyor. Bu durumda Cumhur İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı 246 oluyor. Yine bazı yerlerde ayrı liste ile seçime giren İyi Parti ile birlikte Millet İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı 278’i buluyor. HDP’nin sayısının da eklenmesiyle birlikte Meclis’teki muhalefet milletvekili sayısı 354 oluyor."