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Enes Ünal La Liga tarihine geçti bunu başaran başka Türk yok

Enes Ünal La Liga tarihine geçti bunu başaran başka Türk yok

La Liga'nın 33. haftasında Getafe, sahasında Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Getafe'ye galibiyeti getiren Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok forma giyen Türk futbolcu oldu.

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Getafe ile Celta Vigo, La Liga'nın 33. haftasında Alfonso Perez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Getafe 1-0 kazanırken Enes Ünal tarihe geçti.

Karşılaşmada Getafe'ye galibiyet golünü 3. dakikada penaltıdan Enes Ünal kaydetti. Böylece milli futbolcu, bu sezon La Liga'daki 14. golüne ulaştı.

Nihat Kahveci'yi geçti

Enes Ünal, Celta Vigo maçıyla La Liga tarihine geçti. Milli futbolcu, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok maçta forma giyen futbolcu oldu.

Enes Ünal; Getafe'de 98, Real Valladolid'de 68, Villarreal'de 23 ve Levante'de 7 maçta forma giydi.

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