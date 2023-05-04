BIST 4.554
DOLAR 19,48
EURO 21,56
ALTIN 1.274,69
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de tavuk döner 13 kişiyi hastanelik etti! İş yerinden numune alındı

Balıkesir'de tavuk döner 13 kişiyi hastanelik etti! İş yerinden numune alındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlenen 13 kişi Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra tavuk satan bir işletmede döner yiyen 13 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde başvuranlara gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Yapılan araştırmada mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen 13 kişinin tavuk döner yedikleri tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Edremit Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ise işyerine giderek numune aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da profesör evine giderken darbedildi! Dövenler bakın kim çıktı...
Bursa'da profesör evine giderken darbedildi! Dövenler bakın kim çıktı...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye operasyon: 13 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye operasyon: 13 gözaltı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma tarihi belli oldu
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma tarihi belli oldu
Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu
Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu
Kocaeli'de oto galeri yandı! Daha önce kurşunlanmıştı!
Kocaeli'de oto galeri yandı! Daha önce kurşunlanmıştı!
Altın fiyatları FED kararı sonrası rekor kırdı! 4 Mayıs çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş: Çok yakında patlayacak
Altın fiyatları FED kararı sonrası rekor kırdı! 4 Mayıs çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş: Çok yakında patlayacak
19 Mayıs resmi tatil mi 2023 okullar tatil mi haber öğrencilere geldi
19 Mayıs resmi tatil mi 2023 okullar tatil mi haber öğrencilere geldi
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı
Bursa’da hafif ticari demir kapıya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Bursa’da hafif ticari demir kapıya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Senegal, Sudan'dan 12 vatandaşını tahliye etti
Senegal, Sudan'dan 12 vatandaşını tahliye etti
Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi
Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi