BIST 4.486
DOLAR 19,48
EURO 21,68
ALTIN 1.278,84
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatları FED kararı sonrası rekor kırdı! 4 Mayıs çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş: Çok yakında patlayacak

Altın fiyatları FED kararı sonrası rekor kırdı! 4 Mayıs çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş: Çok yakında patlayacak

Son haftalarda yükseliş trendinde olan altın FED'in kararı sonrası resmen coştu. Kararın ardından ons altın Ağustos 2020'deki 2.074 dolarlık rekor seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2.082 dolar seviyesine yükseldi. Altının onsunun 4 Mayıs sabahında 2.041 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

Abone ol

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Karar altın fiyatlarına da etkiledi ve görülmemiş rakamlar görüldü. 4 Mayıs 2023 altının gramı 1280 lira seviyesinde...

4 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.279,89-1.280,16

Çeyrek altın 2.266,00-2.317,00

Yarım altın 4.518,00-4.621,00

Cumhuriyet altını 9.089,00- 9.227,00

İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı değerlendirmede , “Dilediğimiz zaman piyasaları etkileriz mantığıyla sözlü müdahalesine devam edecek.(Fed) Ancak çok yakında bir mortgage krizi patlayacak. Bir bankacılık krizine karşı, enflasyona karşı Fed’in yapabileceği bir şey yok. Sadece Türkiye’yi kast etmiyorum, tüm dünyada rakamlar ortada, gerçekler ortada. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. ” yorumunda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı
Bursa’da hafif ticari demir kapıya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Bursa’da hafif ticari demir kapıya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Senegal, Sudan'dan 12 vatandaşını tahliye etti
Senegal, Sudan'dan 12 vatandaşını tahliye etti
Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi
Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 8 kişi gözaltında
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 8 kişi gözaltında
'Doğal gaz rezervi yok' diyen Ali Babacan Filyos'u ziyaret etti doğal gaz tesisi hakkında bilgi aldı
'Doğal gaz rezervi yok' diyen Ali Babacan Filyos'u ziyaret etti doğal gaz tesisi hakkında bilgi aldı
4 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 güncellendi
4 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 güncellendi
ABD Senatosunda küresel bilgi savaşları konulu oturum düzenlendi
ABD Senatosunda küresel bilgi savaşları konulu oturum düzenlendi
Peru ülkedeki belgesiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu
Peru ülkedeki belgesiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu
Japonya Havayolları son 3 mali yıldır ilk kez kar duyurdu
Japonya Havayolları son 3 mali yıldır ilk kez kar duyurdu
YSK son rakamları açıkladı! Bir hafta geride kaldı kaç seçmen oy kullandı?
YSK son rakamları açıkladı! Bir hafta geride kaldı kaç seçmen oy kullandı?
Bursa'da feci kaza ticari araç ikiye bölündü: 2 ölü 1 yaralı
Bursa'da feci kaza ticari araç ikiye bölündü: 2 ölü 1 yaralı