Altın fiyatları FED kararı sonrası rekor kırdı! 4 Mayıs çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş: Çok yakında patlayacak

Son haftalarda yükseliş trendinde olan altın FED'in kararı sonrası resmen coştu. Kararın ardından ons altın Ağustos 2020'deki 2.074 dolarlık rekor seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2.082 dolar seviyesine yükseldi. Altının onsunun 4 Mayıs sabahında 2.041 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

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ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Karar altın fiyatlarına da etkiledi ve görülmemiş rakamlar görüldü. 4 Mayıs 2023 altının gramı 1280 lira seviyesinde...

4 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.279,89-1.280,16

Çeyrek altın 2.266,00-2.317,00

Yarım altın 4.518,00-4.621,00

Cumhuriyet altını 9.089,00- 9.227,00

İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı değerlendirmede , “Dilediğimiz zaman piyasaları etkileriz mantığıyla sözlü müdahalesine devam edecek.(Fed) Ancak çok yakında bir mortgage krizi patlayacak. Bir bankacılık krizine karşı, enflasyona karşı Fed’in yapabileceği bir şey yok. Sadece Türkiye’yi kast etmiyorum, tüm dünyada rakamlar ortada, gerçekler ortada. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. ” yorumunda bulundu.