'Doğal gaz rezervi yok' diyen Ali Babacan Filyos'u ziyaret etti doğal gaz tesisi hakkında bilgi aldı

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin duyurulduğu geçen yıl "Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar" sözleriyle gündem olan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Zonguldak'taki Filyos ziyaretinde Doğal Gaz İşleme Tesisi hakkında bilgi aldı.

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710 milyar metreküplük Karadeniz doğalgazı 20 Nisan'da karaya çıkarılarak ulusal hatta bağlandı. Gazın karaya bağlanma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretsiz doğal gaz müjdesini verdi.

Doğal gazın karaya çıkarılmasının ardından Babacan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki mitingi öncesinde belediyeyi ziyaret edip CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan doğal gaz tesisi hakkında bilgi aldı.

CHP'li Yavuzılmaz, Filyos için "Zonguldak'ın parlayan yıldızı burası" derken , Kantarcı'nın "işin teknik tarafı haricinde bölgeye canlılık getirdi çok sayıda insan iş sapibi oldu" sözleri dikkat çekti.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin duyurulması üzerine Babacan'ın "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Karadeniz'deki sadece bir keşif. Keşif ayrı, kanıtlanmış doğal gaz ayrı. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar" şeklindeki çıkışı dikkat çekmişti.