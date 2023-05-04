Hakan Atilla ABD'de gizli itirafçı mı oldu? Atilla'ya kim "Seçimden sonra görüşelim" dedi:

ABD'deki Halkbank davasında 32 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla, önceki gün Kıbrıs'a tatile giderken havaalanında gözaltına alınarak pasaportuna el konulmuştu. Yurtdışına çıkışı yasaklanan Atilla'nın 'itirafçı' olduğu iddia edildi. Hakan Atilla, itirafçı olduğu iddiaları için bakın neler söyledi.

Abone ol

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, “itirafçı” olduğu ve beyanlarının Türkiye’yi zora soktuğu için pasaportuna tahdid konulduğu iddialarına ilişkin konuştu. Atilla, “Yalan, dolan bunlar. Talimatın tepeden geldiğine eminim. Madem öyleydi beni neden Borsa İstanbul’un başına getirdiler ya da neden görevden almadılar” dedi.

Kapalı kapılar ardından pazarlık olmaz

Hakan Atilla, “Türkiye‘yi zora sokacak beyanlarda bulundunuz mu?” sorusuna, “Ben Türkiye’yi zora sokmam. Türkiye kendini zora sokuyor. Bu bir gazetecinin uydurmasıydı. ABD’de öyle bir sistem yok. Kapalı kapılar arkasından konuşayım da beni serbest bırakın gibi bir şey yok. Ya anlaşırsınız ya da anlaşmazsınız” diye yanıt verdi.

Onların iddia ettiği hikaye gerçek değil

“Ben size neden bu değildir demiyorum” diyen Atilla, “Bu gerekçeye dayanarak tahdit konulmuş olabilir. Ama onların iddia ettiği hikâye gerçek değil” ifadelerini kullandı.

“ABD’deki tek muhatapları Rıza Sarraf”

Atilla, “Sizin itirafçı olduğunu Cumhurbaşkanı’na istihbaratın haber verdiği” iddialarıyla ilgili de, “Ne istihbaratından bilgi alacaklar. ABD’deki tek muhatapları Rıza Sarraf” dedi.

Soylu, “Seçimden sonra görüşelim” demiş

“Tahdit konulduğunu sormak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ulaşmaya çalıştınız mı?” sorusuna Atilla, “Evet. Ulaşmaya çalıştım. Müsait değilmiş. ‘Seçimden sonra görüşelim’ demiş” ifadelerini kullandı.