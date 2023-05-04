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Muharrem İnce: Sadece iktidara değil, muhalefete de muhalefet edilir

Muharrem İnce: Sadece iktidara değil, muhalefete de muhalefet edilir

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iktidarın yanlışlarını eleştirirken, muhalefetin de yanlışlarını eleştirmek gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV'de Alişer Delek'in sunduğu canlı yayının konuğu oldu.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan İnce, Uğur Dündar'ın "muhalefete muhalefet yapıyorsunuz" eleştirisine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Muhalefete de muhalefet edilir"

Muhalefetin dokunulmazlığı mı var? Demokrasilerde iktidara da muhalefete de muhalefet edilir. CHP milletvekili Azerbaycan'da Libya'da ne işimiz var diyor.. Ben doğru buluyorum. Mavi Vatan'ı doğru buluyorum. Azerbaycan'a yardım etmeyi doğru buluyorum.

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