FED beklenen faiz kararını açıkladı! FED faizleri 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Abone ol

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Piyasa beklentileri doğrultusunda hamle yapan Fed, faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Son 14 ayda 10 kez faiz artırdı

Fed, son faiz artışıyla birlikte Mart 2022'den beri 10. kez faiz artırdı. 2022 yılının Mart ayında faiz artırımlarına başlayan Fed, son 3 toplantıda faiz artış hızını yavaşlatarak 25'er baz puanlık artışla yola devam etti.

Fed sinyali verdi

Fed, faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabileceğinin sinyalini de verdi. Açıklamada "Komite gelen bilgilerle para politikasının etkilerini yakından takip edecek" ifadesi yer aldı. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade metinden çıkarıldı. Enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği vurgulanırken "enflasyon yüksek kalmaya devam etti. Ekonomik aktivite ilk çeyrekte ılımlı büyüdü." ifadesi kullanıldı.

Metinde bankacılık krizi de yer aldı

Son dönemde yaşanan bankacılık krizine dair ise bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilerek "Hane halkı ve işletmeler için sıkılaşan kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması olası" değerlendirmesi yapıldı.